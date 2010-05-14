Нужна ли в украинских городах регистрация домашних животных

Жители крупных городов Украины поддерживают обязательную регистрацию домашних животных.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Киевским институтом проблем управления имени Горшенина с 11 по 13 мая 2010года.

В соответствии с данными, переданными УНИАН, подавляющее большинство жителей крупных городов (82,7%) считают, что в больших городах существует проблема с бездомными животными. Из них 73,4% ответили на этот вопрос «точно да», 9,3% - «скорее да». Не видит проблем с бездомными животными в больших городах каждый десятый опрошенный (9,9%). Из них 6,7% ответили «скорее нет» на этот вопрос, а 3,2% - «точно нет». Затруднились ответить - 7,4% респондентов.

Большинство жителей городов-миллионников (70,1%) полагают, что бездомные животные представляют для них опасность. Из них 48,9% ответили «точно да» на этот вопрос, 21,2% - «скорее да». Не видят опасности для населения в наличии бездомных животных на улицах города около четверти опрошенных (26,1%). Из них 17,7% ответили на данный вопрос «скорее нет», а 8,4% - «точно нет». Затруднились с ответом – 3,8% респондентов.

Около трети жителей крупных городов (36,7%) считают, что человек, выгнавший домашнее животное на улицу и отказывающийся в дальнейшем нести за него ответственность, должен оплачивать содержание животного в приюте. Полагает, что за отказ от заботы о домашнем животном должна быть введена административная ответственность каждый пятый (22,4%), уголовная ответственность - каждый десятый респондент (10,1%). Считают, что ответственность хозяев домашних животных должна быть другой 18,4% опрошенных, а 5,7% полагают, что эти люди вообще не должны нести никакой ответственности. Затруднились ответить на данный вопрос 6,7% респондентов.

Подавляющее большинство жителей городов-миллионников (81,6%) высказались в пользу регистрации домашних животных в обязательном порядке. Из них 54,9% ответили «точно да» на этот вопрос, 26,7% - «скорее да». Не видят необходимости в обязательной регистрации домашних животных 14,8% респондентов. Из них 9,3% ответили на вопрос «скорее нет», 5,5% - «точно нет». Затруднились с ответом - 3,6% опрошенных.

Большая часть жителей крупных городов (68,3%) не готова подобрать или взять на содержание бездомное животное. Из них ответ «точно нет» дали 44,8%, «скорее нет» - 23,5% опрошенных. Заявили о том, что могли бы подобрать бездомное животное только 30,8% респондентов. Из них 17,4% ответили «точно да» на этот вопрос, 13,4% - «скорее да». Затруднились с ответом – 0,9% опрошенных.

Половина жителей городов-миллионников (49,0%) готова оказывать различную поддержку – материальную, передержка животных, лечение животных – организациям, занимающимся проблемами бездомных животных. Из них ответ «скорее да» на этот вопрос дали 30,3%, «точно да» - 18,7% респондентов. Менее половины опрошенных (44,0%) не готовы помогать организациям, которые заботятся о бездомных животных. Из них ответ «точно нет» на этот вопрос дали 27,8%, «скорее нет» - 16,2% респондентов. Затруднились ответить на данный вопрос 7,0% жителей крупных городов.

*** Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «Проблема с бездомными животными в больших городах» с 11 по 13 мая 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1200 респондентов в городах-миллионниках: Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе и Львове, которые репрезентируют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.