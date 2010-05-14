Болгарка родила близнецов в 62 года

В мире давно наметилась тенденция к рождению детей в позднем возрасте, однако женщина из Болгарии, родившая своих первенцев в 62 года, удивляет даже самых позитивно настроенных специалистов. Дело в том, что женщине запретили усыновление из-за преклонного возраста, и ей пришлось решиться на рождение собственных детей.

62-х летняя мать родила двух близнецов, которые не появились бы на свет без операции по искусственному оплодотворению. Красимира Димитрова разродилась с помощью кесарева сечения, подарив жизнь двум малышкам, которых назвала Мэри и Жаклин. Обе девочки весят менее килограмма. "Молодая" мать дала интервью прессе, рассказав, что забеременела в результате пересадки эмбрионов. Вначале она забеременела тремя детьми, но один из эмбрионов решили удалить. "Возраст никогда не был для меня помехой. Я так хотела иметь детей!", - рассказывает она.

Димитрова - психиатр на пенсии - заявила, что решилась на искусственное оплодотворение после того, как ей было официально отказано в усыновлении из-за возраста. "Я стараюсь не заглядывать в будущее. Я просто надеюсь, что с детьми все будет в порядке", - говорит она. Врач, который принял роды, отметил в интервью прессе, что это - второй в мире случай успешного оплодотворения женщины в возрасте более 60 лет, в результате которого родились близнецы.

Самой старой женщиной, родившей детей, является 70-летняя жительница Индии Омкари Панвар (Omkari Panwar), которая произвела на свет близнецов в 2008 году.

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