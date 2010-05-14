Во Львове из-за курения погибли два человека
12:21, 14 мая 2010Страна
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В г. Львов в трехэтажном жилом доме, в квартире на первом этаже, из-за неосторожности при курении возник пожар, в результате которого погибло два человека.
Пожар ликвидирован двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.
Всего, согласно оперативным данным, в течение прошлых суток в Украине зарегистрированы 93 пожара, в том числе в жилом секторе - 61 пожар, выявлены тела 4 погибших.
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