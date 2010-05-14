Во Львове из-за курения погибли два человека

В г. Львов в трехэтажном жилом доме, в квартире на первом этаже, из-за неосторожности при курении возник пожар, в результате которого погибло два человека.

Пожар ликвидирован двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.

Всего, согласно оперативным данным, в течение прошлых суток в Украине зарегистрированы 93 пожара, в том числе в жилом секторе - 61 пожар, выявлены тела 4 погибших.