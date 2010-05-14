Миндаль снижает уровень холестерина

Американские исследователи из университета Тафтс в Бостоне (штат Массачусетс, США) в ходе исследований пришли к выводу, что пригоршня миндаля в день поможет значительно снизить уровень холестерина в организме человека.

Руководил ходом исследования профессор Джеффри Блумберг.

Перед употреблением миндаля 27 добровольцев с повышенным уровнем холестерина сдавали анализы. Участникам эксперимента было предложено на выбор три различных диеты с одинаковым количеством калорий.

Опыт продолжался в течении месяца. Первой группе предложили принимать 75 граммов миндаля, второй - половину порции. Третья и вовсе не употребляла миндаль.

"В результате исследование показало, что у добровольцев из первой группы уровень вредного холестерина снизился на 19%. Вторая группа имела значительно меньший результат, в третьей вообще почти ничего не изменилось", - говорит Блумберг.

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