В Украине - проблемы с диагностикой и лечением бронхиальной астмы

В Украине есть проблемы с лечением и диагностикой бронхиальной астмы, заявляет директор Национального института пульмонологии и фтизиатрии им. Ф.Г. Яновского АМН Украины, главный пульмонолог и фтизиатр Министерства здравоохранения, академик Юрий ФЕЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на круглом столе, посвященном Всемирному дню астмы, он сказал, что достаточно серьезной является проблема своевременной постановки диагноза «бронхиальная астма». «У украинских врачей есть боязнь постановки диагноза «астма». Этот момент оттягивается, иногда даже в том случае, когда врач имеет стопроцентную уверенность. Ставятся диагнозы «предастма», «астматический бронхит» и другие, но не «бронхиальная астма», - сказал Ю.ФЕЩЕНКО.

Он обратил внимание, что в Украине нет узких специалистов и диагностикой этого заболевания занимаются врачи общеклинической практики – участковые, педиатры, семейные врачи.

Ю.ФЕЩЕНКО отметил, что на фармацевтическом рынке Украины присутствуют практически все современные противоастматические препараты, однако эффективность лечения вызывает тревогу.

«Наши специалисты отдают предпочтение препаратам, которые являются скоропомощными, они быстро снимают приступ удушья и все. Но за одним приступом идут следующие. То есть больной, если говорить честно, зачастую принимает препараты, которые не показаны», - отметил Ю.ФЕЩЕНКО.

Он напомнил, что в стране действует закон об обеспечении больных с бронхиальной астмой противоастматическими препаратами. «Но мы все видим, в каких условиях мы сейчас живем. Нет сейчас у государства возможности обеспечить всех больных бесплатным лечением противоасматическими препаратами», - отметил Ю.ФЕЩЕНКО.

Справка УНИАН. Всемирный день астмы провозглашен Всемирной организацией здравоохранения и проводится ежегодно в первый вторник мая под эгидой GINA (Global Initiative for Asthma) - Глобальной инициативы по бронхиальной астме. Основная цель акции - повышение осведомленности врачей, пациентов и населения об этом заболевании, привлечение внимания общественности к решению проблем, связанных с астмой, и улучшение медицинской помощи пациентам с астмой.

Впервые Всемирный день астмы отмечался в 1998 году в более чем 35 странах и был приурочен ко Всемирному совещанию по бронхиальной астме (Барселона, Испания).

Девиз Всемирного дня астмы 2010 - "Вы можете контролировать Вашу астму!" - уже несколько лет остается неизменным, подчеркивая, что у многих людей во всем мире, повседневная жизнь которых значительно ограничена из-за симптомов астмы, возможно достижение и сохранение контроля заболевания. В этом году GINA начинает кампанию, цель которой - уменьшение госпитализаций по поводу бронхиальной астмы во всем мире на 50% в течение следующих 5 лет.

Бронхиальная астма (БА) является одной из актуальных проблем медицины. Она относится к числу наиболее распространенных заболеваний у человека (5-8% в общей популяции). На сегодняшний день в мире этой болезнью страдает около 300 млн. человек, причем у большинства пациентов БА не контролируется. Распространенность БА зависит от ряда фактов: интенсивности экспозиции аллергенов, загрязнения окружающей среды, изменения пищевого рациона, иммунной реактивности и генетических особенностей.

Во многих странах статистика свидетельствует о сохраняющейся тенденции роста заболеваемости, инвалидности и смертности, обусловленных БА. Так, в Великобритании смертность за последние 20 лет повысилась в 7 раз, в странах Европы, в Северной Америке – в 2-3 раза. В США ежегодно от БА погибают более 5 тысяч человек, и летальность продолжает расти. Увеличилась также частота обращений за экстренной медицинской помощью – с 58,8 на 10 тысяч населения США в 1992 году до 70,7 в 1995 году. Прямые и непрямые расходы на оказание помощи больным с обострением астмы в США составляют 2 млрд. долларов в год.

В Украине сегодня зарегистрировано более 300 тысяч больных бронхиальной астмой.