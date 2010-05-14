Продукты, которые укрепят волосы и ногти

Для укрепления волос и ногтей стоит употреблять продукты, которые содержат кремний. Его много в кашах, хлебе, чае из полевого хвоща. Кремний укрепляет волокна коллагенов, которые поддерживают эластичность кожи и подкожной ткани.

Крепкие, блестящие волосы обеспечит также употребление продуктов, которые содержат биоплетень, то есть витамин Н. Богаты на него дрожжи, цветная капуста, горох, грибы и хлеб. Еще одним важным веществом для здоровых волос является кислота пантотеновая, которая содержится в печенке, зернах злаков, желтках яиц, мясе, зеленых овощах.