Грязная клавиатура — рассадник опасных бактерий

Многие считают, что крошки от обеда, перехватываемого прямо на рабочем месте, никому не мешают. Но они глубоко заблуждаются. Британское химическое общество утверждает: ночами в офисах правят мыши. Они бегают по клавиатурам, подбирая частички оставленной еды, одновременно с этим, бросая в клавиатуру свои экскременты.

С одной стороны такая постоянная "подкормка" способствует размножению грызунов, а с другой – их продукты жизнедеятельности представляют прямую опасность для здоровья человекаl.

Общество призывает обращать внимание на правила гигиены в офисе. Для привлечения общественности к данной проблеме Химическое общество планирует опубликовать фотографии самых грязных клавиатур, которые удастся обнаружить. Надо сказать, что еще в 2008 году ученые доказали: клавиатура скрывает в себе больше бактерий, чем стульчак. Поэтому, многие находятся в потенциальной опасности в случае попадания бактерий в организм.

Самое забавное то, что исследование Химическое общество проводило на примере клавиатур из собственных лондонских офисов. В ходе осмотра рабочих мест была найдена клавиатура настолько грязная, что микробиолог приказал ее немедленно поместить в зону карантина и отмыть. В этой клавиатуре было в 150 раз больше бактерий, чем допускает норма. Таким образом, она оказалась в 5 раз грязнее сидения на унитазе.

Ученые сделали забор из 33 клавиатур на предмет обнаружения отравляющих бактерий e.coli, колиформ, стафилакокка золотистого и энтеробактерий. А потом полученные результаты сравнили с забором, сделанным с сидения унитаза и ручки двери туалета.

Четыре клавиатуры были оценены как потенциально опасные для здоровья, а одна признана вообще непригодной для использования. В двух был тревожный уровень колиформ и энтеробактерий, один контакт с которыми способен вызвать заболевание.

Вообще же, исследователи приводят такую статистику: один человек из десяти никогда вообще не чистил клавиатуру, а 20% никогда не чистили компьютерную мышь. Около половины людей чистит клавиатуру реже одного раза в месяц.

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