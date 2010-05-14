Черкащина: дерево упало на коляску с ребенком

В селе Первомайское Чернобаевского района Черкасской области на коляску с ребенком упало дерево. При падении дерева погибла двухлетняя девочка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, семья отдыхала на берегу сельского пруда. Отец укачал ребенка и поставил коляску в тени под деревом у воды. Мужчина не обратил внимания на то, что корни дерева были подмыты. Во время очередного сильного порыва ветра дерево упало именно на коляску с девочкой. Толщина дуба достигала пятидесяти сантиметров. Ребенок погиб на месте.