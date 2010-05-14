Как избежать эмоционального "взрыва"

Оказывается, в определенном смысле опасны и даже вредны для здоровья профессии, связанные с непосредственным общением с людьми. Например, это профессия врача, школьного учителя и любого преподавателя, продавца в магазине, парикмахера или кассира. Опасность данных профессий связана с нервным истощением, вызванным необходимостью постоянно говорить или поступать так, как требуют работа.

Со временем психика получает мощнейшее эмоциональное переутомление. Да такое сильное, что в определенный момент людей эмоционально "взрывает", что называется, на пустом месте, по самому незначительному поводу.

Впервые на данное явление обратили внимание в Соединенных Штатах. Работники социальных служб после определенного стажа работы вместо того, чтобы помогать людям, периодически начинали вести себя неадекватно – хамить, грубить, кричать на подопечных. Наблюдался нервный срыв. Затем эти случаи обобщили, накопили статистику. Сделали определенные выводы.

Явление эмоционального "взрыва" можно объяснить довольно просто. Когда изо дня в день человек отдает больше, чем получает, рано или поздно его эмоциональный ресурс будет исчерпан. Эмоционально опустошенный человек становится ко всему равнодушным, впадает в апатию. Или наоборот, излишнее возбуждение толкает его на употребление в огромных количествах легких наркотиков – кофе, чая, сигарет, сладкого. Эмоционально опустошенных людей начинают мучить головные боли, появляется бессонница, они постоянно недосыпают и усталые с утра до вечера.

Естественно, виновником такого состояния они видят тех, кому они отдали свои силы. И потому неудивительно, что конфликты возникают в первую очередь с "энергетическими вампирами", ежедневно отнимающими у них энергию. Наиболее впечатлительные стремятся к суициду.

Самое действенное средство избежать эмоционального "взрыва" – не накапливать в себе состояние опустошенности. А для этого достаточно не впускать в себя проблемы окружающих. Ведь проблемы – это всегда негатив. А для этого нужно научиться профессионально уходить от особенно вредных "подопечных". То есть учиться у коллег или у профессионалов таким приемам работы, которые помогут вашему подопечному и в то же время не растратят ваше эмоциональное здоровье. И вдобавок дадут лично вам что-то полезное и значимое. Другими словами, вы на работе, вы профессионал и применяете соответствующие приемы. И ничего личного.

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