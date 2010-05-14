Чем полезен ревень?

Ревень трогается в рост ранней весной, как только сойдет снег и примерно через две недели можно получить первые витамины с грядки. В пищу используют молодые черешки растения, они не только вкусны, но и полезны.

Ранней весной в черешках ревеня содержится почти полный набор витаминов – аскорбиновая кислота, пектиновые вещества, сахара, рутин, яблочная кислота и минеральные соли, белки, фруктоза, крахмал. Ревень по своей витаминной насыщенности вполне достойный соперник яблокам, а по некоторым показателям даже превосходит их. Ревень обладает противовоспалительным и антисептическим действием, а большое содержание калия положительно сказывается на кровообращении. В лечебных целях применяют препараты, изготовленные из корней растения. Они рекомендованы как желчегонное и слабительное средство, показаны при малокровии и туберкулезе как общеукрепляющее средство.

Срезать черешки ревеня нужно только ранней весной, пока температура воздуха не превысила +15° С. В дальнейшем черешки грубеют, в них идет накопление щавелевой кислоты, которая не безвредна для организма.

otvetin.ru