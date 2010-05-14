Донетчина: из-за халатности родителей погиб 4-месячный ребенок

В Донецкой области из-за халатности родителей погиб 4-месячный ребенок. Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

В г. Ясиноватая Донецкой области медики констатировали смерть 4-х месячного ребенка.

Скорую вызвала бабушка малыша, которая едва смогла пояснить причину случившегося из-за сильного алкогольного опьянения. По ее словам, мальчик подавился слюной.

«Ребенок умер в своей кроватке, где, по сути, и провел несколько последних дней», - заявил старший оперуполномоченный Ясиноватского ГРО милиции Николай БАЛАБАНОВ. По его словам, 7 мая мать оставила малыша на попечение бабушки, а сама на все выходные уехала в другой город.

«Все это время ребенок провел в квартире с 41-летней женщиной, злоупотребляющей алкоголем. Бабушка в тот день, как впрочем, и во все остальные, пила водку, ребенок ее мало интересовал. Говорит, «то и дело подходила к манежу, все было в порядке, после ушла часа на полтора, вернулась, а младенец был уже мертв», - отметил Н.БАЛАБАНОВ.

По заключению судмедэкспертов, смерть ребенка наступила в результате отека головного мозга.

Матери погибшего ребенка 21 год. Это ее второй ребенок, старшему сыну 2,5 года - он тоже находился в гостях у бабушки.

Правоохранители устанавливают местонахождение матери детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 166 Уголовного Кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжелые последствия). Материалы направлены в прокуратуру.