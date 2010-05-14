Ржаные и ячменные продукты контролируют аппетит

Питание, богатое цельнозерновыми продуктами, уменьшает риск ожирения и других болезней, связанных с метаболическим синдромом, включая диабет второго типа и сердечно-сосудистые расстройства. Как показало исследование Университета Лунда, ячмень, богатый углеводами, диетическим волокном и стойким крахмалом, способствует регулированию гликемического индекса через механизм с участием процесса брожения микроорганизмов в кишечнике. Брожение ассоциируется с выделением конкретных гормонов кишечника под названием GLP-1, которые снижают риск развития метаболического синдрома, в том числе способствуя чувству насыщения после приёма пищи. Шведские учёные установили, что GLP-1 вырабатываться в организме здоровых людей после употребления некоторых цельнозерновых продуктов, богатых трудно усваиваемыми углеводами.

Добавление цельнозернового ячменя с медленным гликемическим ответом и богатого диетическими волокнами и прочным крахмалом значительно улучшает чувствительность инсулина при диабете по сравнению с цельнозерновой пшеницей или белозёрной пшеницей. Кроме того, ржаные продукты способствуют нормальному профилю глюкозы в крови после еды. Научные эксперименты определили, что ржаные продукты также понижают ответ инсулина, способствуя сытости и уменьшая потребление энергии при следующем приёме пищи.

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