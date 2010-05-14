В Луцке милиционеры сдали кровь для онкобольных детей

В Луцке в рамках акции „Подари ребенку надежду на жизнь” более 300 милиционеров сдали донорскую кровь для онкобольных детей.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, милиционеры не будут прекращать сдачу крови до конца года. Сегодня очередными донорами стали курсанты Волынского училища профессиональной подготовки работников милиции. Отдать свою кровь на доброе дело пришли 49 будущих милиционеров и 6 офицеров милиции, каждый из которых сдал 200-300 граммов крови. Эта кровь поможет больным вылечиться и скорее выздороветь.

Следующими помочь детям с онкогомеопатическими заболеваниями выразили желание работники и солдаты воинской части внутренних войск МВД.