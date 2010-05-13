В Черкасской области осужден организатор контрабанды мяса

Черкасский районный суд осудил организатора контрабанды мяса к 5 годам лишения свободы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Черкасской области, в апреле 2009 года сотрудники СБУ задержали черкащанина, который вне таможенного контроля пытался контрабандным путем без соответствующих документов ввезти из Молдовы в Украину более 21 тонні мясной продукции общей стоимостью почти 800 тысяч грн.

Кроме того, в Уманском районе сотрудники СБУ задержали грузовик с 14 тоннами куриного мяса бразильского производства общей стоимостью около 250 тысяч грн.

Организатора обеих контрабандных сделок, 36-летнего гражданина Украины сотрудники СБУ задержали в январе 2010 года в Евпатории.

Контрабандный груз был уничтожен в установленном законом порядке.