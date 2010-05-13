Донецк выделил 690 тыс на оздоровление детей-льготников
13:28, 13 мая 2010Страна
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Утверждено на сессии горсовета
Донецк из городского бюджета на 2010 год выделил 691,2 тыс. грн. на оздоровление детей льготной категории.
Как передает корреспондент УНИАН, такая сумма на детское оздоровление была утверждена на 44-й внеочередной сессии горсовета.
Кроме того, на оздоровление работников бюджетных учреждений (образования, здравоохранения и культуры) и их детей запланировано направить 161,7 тыс. грн.
Также городским бюджетом на 2010 год запланировано приобрести подарки первоклассникам города на сумму 124,5 тыс. грн.
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