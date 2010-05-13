Донецк выделил 690 тыс на оздоровление детей-льготников

Донецк из городского бюджета на 2010 год выделил 691,2 тыс. грн. на оздоровление детей льготной категории.

Как передает корреспондент УНИАН, такая сумма на детское оздоровление была утверждена на 44-й внеочередной сессии горсовета.

Кроме того, на оздоровление работников бюджетных учреждений (образования, здравоохранения и культуры) и их детей запланировано направить 161,7 тыс. грн.

Также городским бюджетом на 2010 год запланировано приобрести подарки первоклассникам города на сумму 124,5 тыс. грн.