Активность мозга выдает знакомые лица

В США удалось провести исследование активности нейронов мозга, которое впервые позволило зафиксировать момент, когда человек узнает знакомое лицо.

Данная процедура может принципиально изменить процесс опознания подозреваемых, сообщают ученые из Стэнфордского университета.

Сотрудник факультета психологии Стэнфорда Джесси Риссмэн и его коллеги с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии смогли идентифицировать особенности активности человеческого мозга, которые сопровождают процесс узнавания знакомых лиц.

"Накопленные нейрологические данные свидетельствуют, что наш мозг по-разному реагирует на уже знакомые и впервые увиденные объекты. Функциональная магнитно-резонансная томография может позволить определить наличие или отсутствие воспоминаний о предмете с помощью анализа активности мозга", - сообщают сотрудники университета.

Они провели серию экспериментов, участникам которых показывали большое количество фотографий лиц. Спустя час фотографии им показывали вновь, добавляя к ним новые снимки. В течение эксперимента активность мозга испытуемых отслеживалась с помощью томографа.

Анализ полученных данных позволил ученым выявить пространственные и временные особенности нейронной активности, которые сопровождают припоминание знакомых лиц. Более того, эти особенности, зафиксированные у одного из испытуемых, могли быть вычленены и у всех других участников эксперимента.

"Стало возможным достаточно надежно определять, воспринимают ли участники эксперимента то или иное лицо как знакомое или как новое, - говорят исследователи.

По их мнению, их открытие может найти широкое применение в судебном расследовании и в юридических процедурах. Однако ученые отмечают, что их результаты получены в контролируемых условиях эксперимента, и пока неясно, насколько они применимы в реальной следственной практике.

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