Как же поддержать и сохранить память? Вот что рекомендуют медики.

Не истощайте мозг непомерной длительной работой и навязчивыми, бесплодными размышлениями. Самый легкий путь разбазарить ресурсы памяти и умственной работы - "застревать" на переживаниях и неприятных мыслях. Первичны мысли, вызывающие определенные эмоции и ощущения: как думаем, так и чувствуем. Неприятности нам доставляют не только происходящие с нами события, но и то, как мы к ним относимся.

Если избавиться от проблемы пока не удается, надо избегать навязчивого поиска ее решения. Лучше действовать по принципу "утро вечера мудренее". В противном случае тревога на этом фоне спровоцирует неконтролируемые ситуации.

Негатив впускать можно, но позволять ему осесть в сознании - ни в коем случае. Нужно говорить себе: "Не такое переживали. И это переживем".

Представьте мысли, которые появляются в голове, в образе осенних листьев: они плывут по воде или их кружит ветер. Ни одну не задерживайте, не пытайтесь дать на все возникающие вопросы ответ, не проявляйте эмоций - только созерцательное к ним отношение. И будьте уверены: они проплывут мимо.

Ставьте перед собой сверхзадачи. Долголетние наблюдения показали, что под влиянием сверхзадач постепенно восстанавливаются те возможности организма и мозга, которые казались почти или совсем ушедшими вместе с годами. Речь идет, в частности, об изучении языков.

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