Ботокс приводит к образованию морщин

Ботокс – один из самых распространенных способов стереть с лица признаки старения. Но результаты нового исследования, утверждают, что его использование, наоборот, способно привести к появлению дополнительных морщин.

Доктор Дэвид Беккер, доцент дерматологии в Медицинском колледже Вэил Корнел в Нью Йорке, заявляет, что группы мышц, в которые Ботокс не вводится, все равно найдут способ как сокращаться, что приведет к образованию еще большего числа морщин и складок.

"Паралич группы мышц может привести к активизации иных групп мышц в попытке компенсировать обусловленную активность, которую заблокировали. Заканчивается все еще более ярко выраженной мышечной активностью в соседних с заблокированными регионах", - поясняет доктор Беккер.

Напомним: Ботокс – препарат, сделанный из токсина, производимого бактерией Clostridium botulinum. Его вводят под кожу, дабы временно расслабить мышцы лица, сгладить линии и морщины. Полученный результат способен длиться от трех до шести месяцев.

newsland.ru