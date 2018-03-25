Плохие мысли вредят мозгу

Чтобы сохранить память на долгие годы, медики рекомендуют не истощать мозг перегрузками и правильно питаться.

Врач-психиатр Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Кира Мезяная подчеркнула, что для поддержания и сохранения памяти не стоит истощать мозг непомерной длительной работой и навязчивыми, бесплодными размышлениями: "Самый легкий путь разбазарить ресурсы памяти и умственной работы - "застревать" на переживаниях и неприятных мыслях".

Кира Мезяная утверждает, что всегда четко помнить, что мы пережили, чему нас учили, невозможно и даже неполезно. Это связано с тем, что память бывает кратковременная и долговременная. Частицы информации хранятся в клетках мозга - нейронах, объединенных в нейрональные сети. Как и всякая живая структура, наше "серое вещество" может быть в лучшем или худшем состоянии в зависимости от интенсивности и продолжительности работы, отдыха и питания, подчеркивает эксперт.

Как же поддержать и сохранить память? Вот что рекомендуют медики.

Не истощайте мозг непомерной длительной работой и навязчивыми, бесплодными размышлениями. Самый легкий путь разбазарить ресурсы памяти и умственной работы - "застревать" на переживаниях и неприятных мыслях. Первичны мысли, вызывающие определенные эмоции и ощущения: как думаем, так и чувствуем. Неприятности нам доставляют не только происходящие с нами события, но и то, как мы к ним относимся.

Если избавиться от проблемы пока не удается, надо избегать навязчивого поиска ее решения. Лучше действовать по принципу "утро вечера мудренее". В противном случае тревога на этом фоне спровоцирует неконтролируемые ситуации.

Негатив впускать можно, но позволять ему осесть в сознании - ни в коем случае. Нужно говорить себе: "Не такое переживали. И это переживем".

Представьте мысли, которые появляются в голове, в образе осенних листьев: они плывут по воде или их кружит ветер. Ни одну не задерживайте, не пытайтесь дать на все возникающие вопросы ответ, не проявляйте эмоций - только созерцательное к ним отношение. И будьте уверены: они проплывут мимо.

Ставьте перед собой сверхзадачи. Долголетние наблюдения показали, что под влиянием сверхзадач постепенно восстанавливаются те возможности организма и мозга, которые казались почти или совсем ушедшими вместе с годами. Речь идет, в частности, об изучении языков.

Творчески относитесь к тому, что делаете. Творчество всегда возникает в процессе деятельности и поднимает любую деятельность на качественно новый уровень, вовлекая дополнительные возможности мозга.

Для умственного здоровья и хорошей памяти стоит также обратить внимание на рацион питания. В нем должно быть достаточно салатов, овощей, фруктов, морепродуктов, творога и каш. При высоких нагрузках, ощущении умственного истощения Кира Мезяная советует взять за правило выпивать ежедневно стакан свежевыжатого сока хотя бы в течение двух недель.

"Не злоупотребляйте чаем и кофе: не заметите, как пристраститесь, - и это удовольствие станет носить неумеренный характер. Если у вас нет аллергии на эфирные масла, капните на ладонь 1-2 капли лимонного масла, разотрите в руках и, погрузив в них лицо, сделайте глубокий вдох. Если нет масла, можно растереть в ладонях кожуру лимона", - советует Кира Мезяная.

И еще - мозг любит свежий воздух. Медики рекомендуют почаще проветривать помещение, ходить пешком, гулять перед сном.

news.open.by