В этом году начнут строить "Детскую больницу будущего"?

12 мая председатель правления международного благотворительного фонда (МБФ) "Украина 3000" Александр Максимчук сообщил, что фонд собрал достаточно средств, чтобы в текущем году начать строительство "Детской больницы будущего".

Этот проект был представлен МБФ "Украина 3000" (председателем наблюдательного совета фонда является жена экс-президента Виктора Ющенко Катерина Ющенко) в 2006 году.

Больница на 250 коек задумывалась как современное детское медицинское учреждение европейского уровня, в котором будут работать лучшие специалисты и использоваться новейшие технологии. Завершить работы планируется в 2012 году.

В 2007-2008 годах стоимость проекта оценивалась в 600 млн грн. Как сообщил вчера господин Максимчук, благотворители перечислили 131,5 млн грн. Этих средств достаточно, чтобы вырыть котлован, заложить фундамент и провести коммуникации.

Максимчук не ответил на вопрос, поддерживает ли новая власть идею строительства больницы. Представители парламентской фракции Партии регионов убеждены, что проект необходимо реализовать.

"Медицинское учреждение такого уровня, с современным оборудованием, Украине, безусловно, необходимо",– заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Владимир Рыбак (Партия регионов).

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