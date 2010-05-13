Чиновница вымогала взятку за содействие в усыновлении ребенка

В Черниговской области разоблачен работник службы по делам детей райгосадминистрации, которая вымогала и получила 3 тыс. грн. взятки от местной жительницы за содействие в усыновлении ребенка.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.