Чиновница вымогала взятку за содействие в усыновлении ребенка
11:08, 13 мая 2010Страна
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Возбуждено уголовное дело
В Черниговской области разоблачен работник службы по делам детей райгосадминистрации, которая вымогала и получила 3 тыс. грн. взятки от местной жительницы за содействие в усыновлении ребенка.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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