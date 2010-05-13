Временные татуировки вредны для здоровья

"Большая часть женщин в ОАЭ периодически пользуются хной для окраски ногтей, рук, ступней и украшения узорами большой площади кожи на руках и ногах. А хна может быть причиной широкого распространения лейкемии среди женщин в Персидском заливе. Во всем же мире от данного заболевания чаще страдают мужчины", - отмечает в своем исследовании, опубликованном в журнале Leukaemia and Lymphoma, группой специалистов из госпиталей ОАЭ.

На самом деле, проблема заключается не в самой хне, а в соединениях, используемых в качестве растворителя порошковой хны. В число таких соединений входит бензол, давно запрещенный во многих странах как компонент продуктов красоты. Известно, что бензол вызывает рак. Помимо бензола в смесь могут входить и прочие нефтепродукты для улучшения цвета.

Одновременно с этим, туристам часто делают временные татуировки, так называемой, "черной хной". По сути это не хна вовсе. В "черной хне" содержится опасное соединение пара-фенилендиамин, которое способно вызвать аллергию и приводит к рубцеванию. А ведь хна, как раз, стала популярна благодаря своей натуральности и безопасности.

"Наше исследование показало: острый миелобластный лейкоз на 93% чаще встречался у женщин в Эмиратах, чем у мужчин. Также местные женщины болели на 63% чаще лейкемией по сравнению с иностранками. Традиция использовать хну для украшения своего тела вероятнее всего повинная в этом", - подчеркивает доктор Шериф Ислам, один из авторов исследования.

newsland.ru