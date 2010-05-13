Луганщина: в частном доме обнаружено около 50 кг ртути
10:15, 13 мая 2010Страна
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Угрозы жизни и здоровью людей нет
На подворье одного из домов в городе Красный Луч Луганской области в угольном сарае было обнаружено около 50 кг ртути.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области.
Ртуть хранилась в стеклянных емкостях.
Угрозы загрязнения территории, жизни и здоровью людей нет. Отселение не проводилось. Ведется следствие.
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