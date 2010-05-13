Луганщина: в частном доме обнаружено около 50 кг ртути

На подворье одного из домов в городе Красный Луч Луганской области в угольном сарае было обнаружено около 50 кг ртути.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области.

Ртуть хранилась в стеклянных емкостях.

Угрозы загрязнения территории, жизни и здоровью людей нет. Отселение не проводилось. Ведется следствие.