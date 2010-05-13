Вид доктора повышает давление

"Эффект белого халата" широко известен – от вида врача давление подскакивает. Однако оказалось, что его воздействие гораздо значительнее у людей, страдающих гипертонией.

Это объясняется тем, что гипертоники переживают стресс при посещении врача. Группа исследователей из Австралии опубликовала в медицинском журнале British Medical Journal статью, в которой доказывается, что куда более эффективным способом измерения давления крови является ношение в течение суток специального монитора. Гипертонией страдает до 40% взрослых британцев, и она является крупнейшим фактором риска при инфарктах, инсультах и заболеваниях почек.

В 2001 году британские врачи только в государственной системе здравоохранения выписали 90 миллионов рецептов на лекарства от гипертонии, которые обошлись в 840 млн. фунтов. Обычно давление крови измеряется либо в присутствии врача, либо с помощью автоматического монитора, который замеряет давление постоянно.

Исследователи наблюдали более восьми с половиной тысяч пациентов, проходивших лечение в 11 специализированных центрах в Австралии.

Они сравнивали показатели при измерении давления, полученные врачами в больничных условиях, с амбулаторными данными, полученными от мониторов. Оказалось, что различие между ними достигает 29 единиц. На эту разницу влияли также возраст и пол пациента. При этом выяснилось, что чем ближе давление к норме, тем меньше эта разница в измерениях, полученных двумя методами.

Профессор Ардуино Мангони из университета в Аделаиде заявил: "Амбулаторный метод измерения давления является предпочтительным при постановке диагноза гипертонии". "Совершенно очевидно, что готовясь к лечению такого пациента, которое будет длиться всю его жизнь, врачу необходимо быть уверенным в точности полученных данных", - говорит профессор.

"Существующие рекомендации по диагностированию и лечению гипертонии не уделяют достаточного внимания амбулаторному мониторингу, часто сводясь к единому, общему для всех подходу, который не учитывает специфику различных групп пациентов", - добавил он.

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