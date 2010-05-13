В ЮАР жираф убил 25-летнюю девушку.

Как сообщает «Газета.ру», по информации The Daily Telegraph, девушка прогуливалась с двумя своими собаками в провинции Лимпопо, когда одна из них, заметив жирафов, приблизилась к ним и стала лаять. Когда хозяйка попыталась отвести своего питомца, жираф ударил ее в шею. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

По предварительной информации, животное было напугано лаем собаки, что вызвало у него агрессию и привело к этому инциденту.