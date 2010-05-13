От чего спасет оливковое масло

Добавление оливкового масла в рацион питания поможет предотвратить язвенный колит, сообщают врачи Университета Восточной Англии /UEA, Великобритания/. Клиницисты заметили, что люди, которые получают достаточно олеиновой кислоты, найденной в оливковом масле, намного реже развивают язвенный колит.

Олеиновая кислота - это мононенасыщенная жирная кислота, содержащаяся в оливковом масле, арахисовом, сливочном и виноградном маслах, а также в некоторых видах маргарина. От язвенного колита страдает 120 тыс. жителей всех возрастов в Великобритании и около миллиона - в США. Для болезни характерны воспаление внутренней оболочки толстой кишки, из-за чего возникают симптомы болей в животе, диареи и потери веса.

В долгосрочном исследовании участвовало свыше 25 тыс. человек в возрасте 40-65 лет. Учёные доказали, что высокое потребление олеиновой кислоты с пищевыми продуктами на 90% снижает риск развития болезни. По словам гастроэнтерологов, олеиновая кислота предупреждает развитие язвенного колита, блокируя химические вещества в кишечнике, которые усугубляют воспаление при заболевании. Медики предположили, что если пациенты получали бы большие дозы олеиновой кислоты, можно было бы предотвратить примерно половину случаев язвенного колита. Двух-трёх столовых ложек оливкового масла в день достаточно для проявления защитного эффекта его состава, говорят клиницисты.

ami-tass.ru