Худеем вместе с зеленым чаем

Зеленый чай это напиток, который на протяжении веков употребляется в различных регионах Азии – от Китая до Ближнего Востока. И только, недавно он покорил и другие континенты. Чай оказызвает благоприятное действие на организм человека – прекрасно уталяет жажду, очищает кровь, обладает тонизирующими свойствами. Также, доказано, что употребление зеленого чая - это эффективный способ сбросить лишние килограммы естественным способом.

Единственный недостаток в рационе зеленого чая, это то, что он содержит большую концентрацию кофеина. Но если принимать чай в умеренных дозах, то это может оказать стимулирующее действие на весь организм в целом.

Для тех, кто страдает от бессонницы и чувства постоянной тревоги рекомендуется выпивать три чашки в день. В этом случае было бы лучше не пить напиток после 14:00. А если у Вас язва желудка или проблем с желудочно-кишечным трактом было бы идеально употреблять зеленый чай, только во время еды.

Включив зеленый чай в свой ежедневный рацион, можно потерять до 4 кг. в месяц.

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