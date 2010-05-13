Лекарства детям назначаются неправильно

Почти 80% лекарств фармакологического рынка России не может использоваться для лечения детей, сообщает www.medicus.ru.

Назначение детских лекарств - опасно. Масштабы проблемы с детскими лекарствами велики во всем мире, так что Всемирная Организация здравоохранения посвятила ей недавно целое исследование. Результаты его явилось полной неожиданностью для многих.

Лекарства, которые используются в медицине для лечения взрослых, могут оказаться опасными для детей, и вместо лечения основной болезни могут провоцировать другие расстройстсва здоровья у детишек. Причин этому - много. По пальцам можно пересчитать серьезные клинические исследования медикаментов для детей.

Что мы делаем сейчас? Делим для ребенка, как при царе Горохе, взрослую таблетку на части или, что того хуже, отсыпаем для него часть содержимого капсулы с лекарственным веществом. И наконец - человеческий фактор: российские врачи оказались любителями устраивать в организме больных лекарственный коктейль с сомнительной пользой для здоровья. Чем больше лекарств одновременно принимает больной, тем больше шансов на то, что часть их назначена неоправданно. Это приводит к частому появлению выраженных побочных действий медикаментов, иногда с летальным исходом, и удлинению сроков лечения. Кроме того, эффективные медикаменты, давно и успешно использующие за рубежом, годами не могут пройти регистрацию в России вместо того, чтобы рассматривать эти вопросы в ускоренном порядке.

Директор Научного центра здоровья детей РАМН, академик РАМН Александр Баранов неоднократно ставил неотложные вопросы фармакологии в педиатрической практике перед Годумой и Правительством РФ, но они по-прежнему остаюся без должного внимания со стороны властных структур. Самим же производителям медикаментов, решать их невыгодно, так как спрос на детские препараты – относительно ограниченный.