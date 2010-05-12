Медицина Киева находится в неопределенности?
Не могут принять бюджет
Комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения настаивает на немедленном принятии бюджета столицы
Киев. 12 мая. УНИАН. Комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения отмечает необходимость немедленного принятия бюджета столицы.
Об этом в комментарии УНИАН сообщила руководитель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты, и.о. заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Алла ШЛАПАК.
Она отметила, что отсутствие бюджета столицы в основном сказывается на сфере здравоохранения.
А.ШЛАПАК также заявила, что со своей стороны профильная комиссия Киевсовета, которую она возглавляет, приложит все усилия для того, чтобы финансирование столичной медицины в этом году осуществлялось в полном объеме.
«Те дни, которые остались до принятия бюджета, комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты потратит на то, чтобы найти оптимальное решение в вопросе распределения средств бюджета и профинансировать медицинские статьи по максимуму», - подчеркнула она.
«Нам некогда рефлексировать - медицина столицы не может дальше оставаться в неопределенности. Мы не имеем права медлить с принятием решений, ведь это как раз тот случай, когда за цифрами в документе стоят жизни конкретных людей», - добавила А.ШЛАПАК.
Справка УНИАН. В бюджете столицы на 2009 г. на финансирование сферы здравоохранения было предусмотрено 2,6 млрд. грн.