Дети, чьи родители работают за границей, должны иметь опекунов

ВР приняла законопроект о преодолении социального сиротства в семьях граждан, работающих за границей

Киев. 12 мая. УНИАН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно преодоления социального сиротства в семьях граждан, работающих за границей.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 357 народных депутатов из 402, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом в Гражданский кодекс Украины вносятся изменения, согласно которым над малолетними детьми и над несовершеннолетними детьми по совместному заявлению родителей, или заявлению того из родителей, с кем проживает ребенок, устанавливается временная опека или временное попечительство.

Предусмотрено, что опекун и попечитель не имеют права совершать правомочия от имени подопечного, над которым установлена временная опека или временное попечительство. Также, согласно проекту закона, в случае временной опеки опекун осуществляет расходы за счет средств, которые предоставляются родителями или тем из родителей, с кем проживал подопечный.

Проектом предусматривается, что родители имеют право обратиться в орган опеки и попечительства с совместным заявлением о назначении ребенку опекуна (попечителя) на период, когда по уважительным причинам такие родители не могут выполнять обязанности в отношении ребенка, с указанием лица, который будет опекуном (попечителем). В таком случае устанавливается временная опека (попечительство). Если ребенок проживает с одним из родителей, заявление подает тот из родителей, с кем проживает ребенок.

Временная опека устанавливается над ребенком, который не достиг четырнадцати лет, а временное попечительство– над ребенком в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Орган опеки и попечительства контролирует условия содержания, воспитания, обучения ребенка, над которым установлена опека или попечительство, либо временная опека или временное попечительство.