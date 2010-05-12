Завтра в Украине будет тепло

13 мая в Украине погода не изменится: тепло, кратковременные дожди и грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в четверг по Украине будет наблюдаться переменная облачность. Ночью в западных областях, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 9-14°, днем - 19-24°; в Карпатах ночью - 5-10°, днем - 10-15°.

По Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 9-14°, днем - 19-24°.

В Киеве переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 12-14°, днем - 22-24°.

12 мая температура воды в Черном море - 14-17°, в Азовском - 16-20°, в Днепре возле Киева - 18°.