Сколько стоит лечиться бесплатно?

Какие преимущества дает полис добровольного медицинского страхования?

- Вам нужно сдать анализы и хорошо бы пройти УЗИ, - сказала доктор, не отрываясь от записей в моей медицинской карте. - Но в нашей поликлинике аппарат сейчас сломался, может быть поищите, где это можно сделать платно?!

Вообще, визит к врачу оставил неприятный осадочек. Пятнадцать из двадцати минут, что я провел в кабинете, последовательница Гиппократа посвятила заполнению бумаг, а разговор о моем здоровье практически свелся к банальному: «На что жалуетесь?» и «Наверное это у вас нервное». В довершение ко всему я узнал, что лаборатория, где надлежит сдавать кровь, работает только до половины восьмого утра. В общем, все прелести бесплатной медицины были на лицо: не шибко внимательный врач, сломанное оборудование, необходимость отпрашиваться с работы и искать, где можно сделать узи за деньги, а также вставать ни свет ни заря, чтобы сдать анализы. Так что жалобы на здоровье я решил до поры до времени оставить при себе - пока совсем не прикрутит.

Слава богу, дожидаться осложнений все-таки не пришлось. Примерно через месяц после визита в районную поликлинику, как мне показалось, вдруг ни с того ни с сего руководство компании, где я тогда трудился, решило осчастливить нас полисами добровольного медстрахования. Это сейчас при трудоустройстве соцпакет кажется почти обыденным делом. Тогда же первый визит в «коммерческую» поликлинику показался чем-то из разряда фантастики: мраморная лестница, зимний сад с фонтанчиком посреди холла, а доктор , казалось, так обеспокоен моим здоровьем, что просто загнал в тупик бесконечными расспросами.

СОЦПАКЕТ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОКУПКА?

До 65% полисов добровольного медицинского страхования покупают именно корпоративные клиенты для своего подопечного коллектива, рассказывают страховщики. Понятное дело соцпакет - дело выгодное для работника. Но для руководства компании здесь тоже немало плюсов. Во-первых, соискатели охотнее устраиваются в организации, где дирекция заботится о нуждах трудящихся. Во-вторых, работники тщательнее следят за своим здоровьем и меньше болеют, тогда как если народ повально сидит «на бюллетене», работодатель несет дополнительные издержки, страдает производственный процесс. В-третьих, компания, оформляя страховки для работников, получает налоговые льготы.

Сейчас социальным пакетом своих работников обеспечивают практически все представительства иностранных компаний в России и крупные отечественные фирмы, Однако с каждым годом увеличивается и доля частных лиц, предпочитающих добровольное страхование. Плюс обязательного полиса в том, что медпомощь по нему можно получить практически в любом уголке России, где бы вы не очутились. А добровольная страховка действует только по месту жительства (работы). Однако бесплатная медицина покрывает далеко не все виды терапевтических и профилактических услуг, в которых может возникнуть потребность.

Главное же преимущество добровольной страховки – это свобода выбора. Конечно, тот полис, что нам оформляет работодатель, зачастую предусматривает ограниченный набор медпомощи: посещение и консультации специалистов, вызов врача на дом, клинические исследования и диагностика с помощью современного оборудования, стоматология (за исключением протезирования), физиотерапевтические процедуры и лечебная физкультура. Этого, согласитесь, не так уж и мало. Однако, если корпоративная страховка вас не устраивает, ее можно купить самому, самостоятельно составив страховую программу и выбрав медицинские учреждения из предложенных (как правило, в друзьях у каждой из страховых компаний до 20 поликлиник и стационаров). Немаловажный нюанс - и экономия времени, которую обеспечивает добровольное медицинское страхование. Нет нужды искать достойное медучреждение или толкаться в очередях под дверью кабинетов. Обладателю полиса открыты двери самых рейтинговых клиник, включенных в программу страхования.

ЧТО ПОЧЕМ

Однако, перед тем как покупать страховку, вспомните, как часто вы болели в прошлом году, и прикиньте, что вам предстоит подлечить еще. Затем узнайте, сколько стоят услуги интересующих вас докторов за один визит при оплате «на месте». Иногда по стоимости страховка равна трем пломбам у стоматолога.

Впрочем, разброс цен довольно широк. Тут многие зависит не только от включенных в страховую программу рисков, но и пафоса медучреждения. Страховщики могут предложить поликлиники для взрослых и за 700 долларов, и за 250. Если же вы хотите лечиться у врачей, обслуживающих высших чиновников, как говорится, все в ваших руках, однако стоимость такого полиса обойдется в полторы тысячи долларов и больше. Вообще с платной страховкой можно «прикрепиться» даже не к клинике, а к личному врачу.

Как ни странно, полис ДМС помогает и сэкономить. Во-первых, купив полис на год, вы застрахованы от повышения стоимости медуслуг. Во-вторых, врач не сможет назначить вам ненужную процедуру или исследование, «развести» на покупку БАДов и всяческими другими способами

выуживать деньги из ваших карманов. Дело в том, что в штате каждой страховой компании работают врачи-эксперты, которые проверяют соответствие назначенных пациентам-договорникам тех или иных процедур и исследований поставленному диагнозу. Ведь все это оплачивает страховщик, а ему тратить лишние деньги не хочется.

БУДЬ В КУРСЕ. Какие риски не покрывает страховка

Онкологические заболевания до установки диагноза, СПИД, ВИЧ, туберкулез, венерические заболевания, особо опасные инфекции не являются страховым случаем и не входят в программу добровольного медицинского страхования. Ни одна страховая компания не производит оплату за медицинскую помощь по этим случаям. Дело в том, что лечение большинства этих заболеваний относится к социальным государственным программам, а они финансируются из бюджета.

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