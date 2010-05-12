Чем полезно варенье из одуванчиков

Варенье из цветков одуванчика не просто вкусное, но еще и очень полезное. Это варенье очень полезно для профилактики астмы и бронхитов.

Цветы одуванчика можно собирать в полдень или около полудня в солнечный день, когда производство нектара в них максимальное. Собирают двести цветочных корзинок, промывают, помещают в эмалированную посуду, добавляют туда один растертый лимон, и желательно добавить 10 листиков вишни. Это придает дополнительный аромат варенью. Заливают 1/2 литра кипятка, варят на маленьком огне 10 минут под крышкой. После этого настаивают в течение 24 часов, процеживают, отжимают. К этому горячему отвару добавляют 750 гр. сахара и варят в течение получаса. Получившиеся варенье по вкусу очень напоминает мед.

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