Житомирщина: после проводов в армию в больнице 23 человека

В Житомирской области после церемонии проводов в армию с пищевым отравлением госпитализированы 23 человека.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

В частности, по его словам, ”вспышка острой кишечной инфекции была зарегистрирована в селе Селец Черняховского района в результате употребления некачественной пищи во время проводов парня в армию”. Всего на этом мероприятии присутствовали 120 человек, добавил он.

Вчера с предварительным диагнозом “острая кишечная инфекция” в Черняховскую центральную районную больницу госпитализировали 23 человека, из которых у 15 человек - среднее состояние тяжести, у 8 - легкое.

С.УЛАНОВ сказал, что работники районных СЭС и больницы провели на месте происшествия противоэпидемические мероприятия.

Сейчас специалисты произвели лабораторное обследование людей, готовивших пищу. Причина отравления людей устанавливается.