Заболел раком - поднимись в горы

Заболел раком - поднимись на гору Килиманджаро и одолеешь недуг, считают специалисты из ЮАР. Эффект восхождения сравним с химиотерапией при лечении отдельных видов злокачественных опухолей, говорит южноафриканский врач Илзе-Мари Ханеком.

Недавно из Танзании в ЮАР вернулась группа южноафриканцев, которые поднялись на самую известную вершину Африки - Килиманджаро. Благодаря этому, одному из группы, бизнесмену Лайонелу Гринбергу, удалось победить лимфому Ходжкина. Энтузиастов сопровождал опытный альпинист Робби Коетин, который 17-м среди южноафриканцев покорил Эверест.

"Подъем на гору сравним с лечением раковой опухоли, - говорит Ханеком. - Большую часть пути ты видишь лишь десяток метров поверхности перед собой, а твое внимание сосредоточивается на узкой тропе. Это как при химиотерапии, когда забываешь обо всем вокруг, когда проходишь через усталость и страдания. Покоряя гору, ты должен преодолеть себя - так же и при лечении рака, который тебе надо не пережить, а победить".

Коетин считает, что, хотя Килиманджаро не такая высокая гора, как Эверест, времени на акклиматизацию там остается меньше, поскольку быстрее идет подъем - примерно на тысячу метров в сутки.

ami-tass.ru