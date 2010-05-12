На одного жителя Донецкой области приходится 183 тонны отходов

В Донецкой области на одного жителя в настоящее время приходится 183 тонны различных (производственных и бытовых) отходов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

Согласно сообщению, на начало текущего 2010 года в регионе накопилось 816 млн. тонн различных отходов, из которых 70% приходится на отходы угледобычи и углеобогащения, девятая часть – на известковые и известково-магниевые отходы, десятая часть – на золу и золошлаковые отходы. Наличие такого большого объема отходов служит постоянным источником загрязнения земли, воды и воздушного пространства. В среднем на один квадратный километр территории Донецкого региона приходится 30,8 тыс. тонн различных отходов, в расчете на одного жителя – 183 тонны.

Статистики отметили, что под отходами в отвалах и накопителях занято 7,3 тыс. гектаров земельных угодий области. Годовые затраты на хранение и уничтожение отходов в целом по области (за прошлый 2009 год) составили 153,7 млн. грн.

В облстатуправлении констатировали, что в 2009 году на предприятиях и в организациях Донецкой области образовалось 28,7 млн. тонн различных производственных и бытовых отходов. По сравнению с предыдущим годом это меньше на 8,8 млн. тонн, или на 24%, что связано главным образом с сокращением объемов произведенной промышленной продукции и выполненных строительных работ.

Из всех образовавшихся за год отходов 12,7 млн. тонн, или 44% приходилось на отходы угледобычи и углеобогащения, 5,3 млн. тонн, или 18% составили шлаки доменного производства, 3 млн. тонн, или 10% – зола и золошлаковые отходы, 2,3 млн. тонн, или 8% – сталеплавильные шлаки, почти столько же – известковые и известково-магниевые отходы, 2,1 млн. тонн, или 7% – железосодержащие отходы металлургического производства.

По информации статистиков, многие производственные отходы могут найти применение в дорожном строительстве, при производстве цемента, бетона, других строительных материалов и т.п. В целом по области в 2009 году было использовано 6,9 млн. тонн отходов, что составило 24% образовавшихся за год, против 10,5 млн. тонн, или 28% - в 2008 году.

Уровень использования отходов металлургического производства за 2009 год также снизился, но он выше, чем в других отраслях. Так, было использовано 92% образовавшихся за год железосодержащих отходов, 56% шлаков сталеплавильного производства, 48% доменных шлаков. В то же время отходов угледобычи и углеобогащения было переработано менее 4% образовавшихся в течение года, золы и золошлаковых отходов – немногим более 7%.