Кубинские медики нашли лекарство от рака

Они утверждают, что им удалось изобрести препарат на основе яда голубого скорпиона и он способен подавлять размножение раковых клеток.

Уже якобы проведены испытания на восьми тысячах пациентов, и результаты очень положительные. Кубинцы сейчас начинают первую фазу международной регистрации препарата. Хотя Куба как последняя баррикада коммунизма - довольно бедная страна, медицина здесь за годы правления Кастро завоевала мировое признание своим высоким уровнем. Остается лишь надеяться, что кубинские лекарства против рака быстро преодолеют мировые бюрократические препоны и наконец остановят ужасную болезнь, которая ежегодно убивает тысячи людей в мире.

ictv.ua