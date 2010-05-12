Кубинские медики нашли лекарство от рака
09:40, 12 мая 2010Страна
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На основе яда голубого скорпиона
Они утверждают, что им удалось изобрести препарат на основе яда голубого скорпиона и он способен подавлять размножение раковых клеток.
Уже якобы проведены испытания на восьми тысячах пациентов, и результаты очень положительные. Кубинцы сейчас начинают первую фазу международной регистрации препарата. Хотя Куба как последняя баррикада коммунизма - довольно бедная страна, медицина здесь за годы правления Кастро завоевала мировое признание своим высоким уровнем. Остается лишь надеяться, что кубинские лекарства против рака быстро преодолеют мировые бюрократические препоны и наконец остановят ужасную болезнь, которая ежегодно убивает тысячи людей в мире.
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