В Киеве пройдет Конгресс директоров онкологических институтов стран СНГ

Сегодня прес-конференция

Пресс-конференция в рамках Конгресса директоров онкологических институтов стран СНГ, впервые соберутся в Украине, чтобы выработать общую стратегию борьбы с раком. Участники: главный онколог Украины, директор Национального института рака Украины Игорь Щепотин, президент Российской академии медицинских наук, директор Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина РАН, председатель Ассоциации директоров онкологических институтов стран СНГ проф. Михаил Давыдов (гостиница «Русь», ул. Госпитальная, 4, конференц-зале (первый этаж). После пресс-конференции представители СМИ смогут посетить Национальный институт рака (ул. Ломоносова, 33/43). Нужна аккредитация Телефоны: 066 355 5050, 044495 5320.

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