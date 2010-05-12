Кому шпинат противопоказан?

Из-за высокого содержания щавелевой кислоты детям его можно давать лишь в не большом количестве. Однако при употреблении шпината в свежем виде, щавелевая кислота не оказывает вредного воздействия. Чтобы нейтрализовать щавелевую кислоту, в воду, при варки или тушении, добавляют немного молока или сливок. Большое количество щавелевой кислоты накапливается в старых листьях, в молодых листьях ее почти нет. Нельзя его есть при почечнокаменной болезни, нефритах, подагре, заболеваниях печени и желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки.

Используется в свежем, тушенном и отварном виде. Так как имеет пресный вкус, хорошо добавлять к нему щавель. Если шпинат молодой, то его хорошо тушить в собственном соку, если старый - лучше отварить.

Хороший шпинат - с широкими тонкими, темно-зелеными листьями на коротком толстом и мягком стебле.

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