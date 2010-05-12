Любительницы фитнеса рискуют остаться бездетными

Ученые пришли к выводу, что чрезмерное увлечение фитнесом грозит бесплодием. Дело в том что, что когда организму не хватает энергии на параллельные занятия тяжелым спортом и беременность, он включает защиту — уменьшается фертильность, пишет Woman-today.

Открытие было сделано сотрудниками Норвежского университета наук и технологий на основе результатов исследования 3 тыс. женщин. В ходе исследования дам попросили ответить на вопросы о том, несколько часто, долго и интенсивно они занимались спортом в период с 1984 по 1986 год. А десять лет спустя испытуемые должны были ответить на вопросы о беременности.

Как выяснилось, риск бесплодия был повышен у двух групп участниц эксперимента: у тех, кто тренировался почти каждый день, и у тех, кто тренировался до полного изнеможения.

Даже с учетом прочих факторов, таких, как возраст, вес, семейное положение и курение, у женщин из этих групп в три раза чаще, чем у прочих возникали проблемы с фертильностью.

Наиболее подвержены риску молодые женщины: среди тех любительниц физических нагрузок, кому не было 30 лет, четверть не могла забеременеть в течение первого года исследования в сравнении с национальным уровнем в 7%.

Что касается периодических и не изматывающих организм нагрузок, они не сказываются негативно на детородной функции. Все дело в том, что при продуманном дискретном тренировочном режиме энергетические запасы организма успевают восстанавливаться. При слишком интенсивном режиме занятий на них расходуется вся имеющаяся энергия, и ее может просто не хватить даже на овуляцию и оплодотворение, тем более на беременность.

Ранее команда ученых из университета Ле Рош установила, что спортивные нагрузки снижают объем мозговых структур у представительниц прекрасного пола. Однако стимулируют зоны памяти и активируют области, ответственные за интеллектуальные способности. Новое открытие специалистов из Новой Зеландии поможет с проблемами, которые возникают при появлении старческих изменений. Дело в том, что с возрастом снижается функция гиппокампа, обеспечивающего процессы запоминания и развития ума. А при регулярных физических упражнениях улучшается пространственная память, ориентация в окружающем мире, а также повышается сообразительность при решении сложных задач.

rosbalt.ru