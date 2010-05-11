Более 1 млн доз вакцины против полиомиелита уже в Украине

Сегодня в Украину из России доставили 1 млн. 18 тыс. доз оральной живой вакцины против полиомиелита (ОПВ).

Как сообщили УНИАН в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, такое количество ОПВ обеспечит вакцинацию населения в течение шести месяцев.

В связи со вспышкой полиомиелита в Таджикистане и с целью обеспечения регионов вакциной против полиомиелита Главный государственный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ обратился к Главному государственному санитарному врачу РФ Геннадию ОНИЩЕНКО с просьбой посодействовать в решении вопроса обеспечения населения Украины вакциной ОПВ, которая производится в РФ.

10 мая вакцина была отгружена с российского завода-производителя и отправлена в регионы Украины.

«Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины осуществляет все необходимые меры по недопущению завоза возбудителя полиомиелита в Украину. Нашей первоочередной задачей является обеспечение коллективного иммунитета против этого заболевания путем вакцинации», - отметил Г.РОЖКОВ.

Как сообщал УНИАН, в Таджикистане в апреле было зафиксировано резкое увеличение количества больных полиомиелитом. По данным на 22 апреля, зарегистрировано более 120 больных.

23 апреля пресс-служба Минздрава сообщила, что в связи со вспышкой полиомиелита в Таджикистане и с целью предотвращения завоза в Украину случаев острого паралитического полиомиелита Министерство здравоохранения и Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины проводят ряд мероприятий.

***Эпидемический паралитический полиомиелит - острое инфекционное заболевание, детский спинномозговой паралич, обусловленный поражением серого вещества спинного мозга, что характеризуется преимущественно патологией нервной системы, этиологическим фактором которого является «дикий» вирус полиомиелита. Источник инфекции - как правило, больной человек. Заражение чаще всего происходит при попадании в рот активного вируса через загрязненные руки и еду. Механическими переносчиками вируса могут быть мухи.

По информации Минздрава, Украина с 2002 года является свободной от «дикого» полиовируса. С 1993 года в Украине не выделялся вирус полиомиелита, а с 1995 года не регистрируются случаи заболевания полиомиелитом, вызванные “диким” полиовирусом.