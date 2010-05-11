В Запорожье разлилась серная кислота

В Запорожье из выпавших из грузовика контейнеров в центре спального района вылилось 4 кубометра отработанной серной кислоты.

Информацию о происшествии УНИАН официально подтвердили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Запорожской облгосадминистрации.

"Действительно, 10 мая в 18.45 в Хортицком районе Запорожья из автомобиля "МАЗ", принадлежащего Запорожскому заводу цветных сплавов, выпали 4 контейнера с отработанной серной кислотой (общей емкостью 4 кубометра), которые перевозились для утилизации в Донецкую область. Произошло вытекание жидкости", говорится в сообщении.

По данным управления ЧС, несмотря на то, что "данное вещество не имеет степени токсичности, на месте происшествия была проведена спецобработка каустической содой и смыв остатков водой".

В операции были задействованы 10 человек личного состава и две единицы техники.

Согласно официальным данным, "загрязнения окружающей среды и угрозы для населения нет".