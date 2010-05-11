В Украине хотят создать базу данных о заболеваемости меланомой

Институт дерматологии и косметологии доктора Богомолец готов профинансировать создание единой общегосударственной базы данных о заболеваемости меланомой в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила заслуженный врач Украины, профессор, главный врач Института дерматокосметологии Ольга БОГОМОЛЕЦ.

По ее словам, специалистами заведения разработаны соответствующие формы документов, которые позволят создать единый реестр о заболеваемости меланомой.

“Мы создали протоколы скринингового осмотра, которые отвечают требованиям европейской организации “Евромеланома”. И сегодня эти протоколы скринигового осмотра я прошу принять от нас Министерство здравоохранения. Они уже подготовлены и отработаны”, - сказала О.БОГОМОЛЕЦ, передавая соответствующие документы присутствующему на пресс-конференции заместителю министра здравоохранения Валерию БИДНОМУ.

Эти протоколы, отметила профессор, должны пройти экспертизу в Институте рака. “Чтобы институт рака внес свои замечания, и чтобы эти протоколы были приняты как государственный стандарт к скрининговым осмотрам для того, чтобы все, кто захочет к нам присоединиться, могли присоединиться по единому протоколу”, - сказала профессор.

О.БОГОМОЛЕЦ объяснила, что протоколы позволяют проанализировать факторы риска, информацию о группах риска среди населения, то есть помогут глубже изучить проблему и скорее найти пути ее преодоления.

“Институт дерматологии и косметологии выступает с инициативой профинансировать создание реестра и полностью выполнить под наблюдением Института рака работу по систематизации всех данных, которые будут получены по Украине, когда к нам начнут присоединяться другие города”, - заявила О.БОГОМОЛЕЦ.

В ответ В.БИДНЫЙ пообещал, что Минздрав рассмотрит инициативу Института дерматокосметологии. “Мы обязательно рассмотрим все эти протоколы, а затем все обращения, которые есть относительно сотрудничества с Институтом онкологии. Я как врач поддерживаю такую идею и думаю, что она должна иметь перспективу”, - сказал заместитель министра.

Главный дерматовенеролог Украины, профессор Виктор СТЕПАНЕНКО обратил внимание министра на необходимость четкой структуризации и унификации направления дерматоонкологии, а также на необходимость подготовки соответствующих кадров, начиная с врачей общей практики и заканчивая врачами-онкологами и дерматологами.

“Необходимо внедрять унифицированные программы последипломного тематического усовершенствования подготовки врачей по вопросам дераматооноклогии в медицинских вузах Украины. Также есть неотложная необходимость в программе последипломного образования ввести субспециальность по дерматоонкологии”, - считает В.СТЕПАНЕНКО.

Справка УНИАН. Благодаря проведению всеукраинского благотворительного “Марафона здоровья” (по выявлению новообразований кожи) 22 ноября 2008 г. в Брюсселе О.БОГОМОЛЕЦ получила подтверждение и протокол присоединения Украины к программе “Евромеланома”, участниками которой являются более 20 европейских стран. 21 мая 2009 г. в Киеве впервые был проведен День меланомы в Украине.