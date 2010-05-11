Украина намерена расследовать диоксиновый скандал

Украина, не дожидаясь официальных обвинений со стороны Германии, намерена начать расследование скандала, связанного с заявлением Германии о том, что украинская кукуруза, экспортированная в ЕС, содержала диоксин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге журналистам министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Он сообщил, что на сегодня Украина не получила официальных обращений от германской стороны. «Кроме заявлений, которые были в средствах массовой информации, еще ничего нет, и мы первыми будем инициировать проведение расследования», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, сегодня правительство уже провело заседание по этому вопросу. «Мы будем делать все шаги, чтобы это обвинение, которое было в СМИ, мы сняли», - сказал министр.

Он так прокомментировал обвинение германской стороны: «Это поиск виноватых в том, за что не хотелось брать вину на себя».

Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что в 2009 году Украина не экспортировала кукурузу в Германию, а в Нидерланды было экспортировано 52 тыс. тонн кукурузы. По мнению министра, это незначительный объем.

«Мы проведем расследование, потому что это (обвинение) повлияет на имидж нашей страны», - сказал министр, добавив, что Украина по рынку кукурузы выходит на ведущие места в мире и будет отстаивать свои позиции.

При этом он отметил, что Германия в прошлом году использовала и испытывала новые кормовые добавки: «Я думаю, пусть они ищут виноватых в том направлении».

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что сегодня выявить, был ли диоксин в украинской кукурузе, легко, потому что остатки всегда остаются, и на территории Украины еще есть остатки тех партий, которые были экспортированы. «Я думаю, что эта проблематика будет снята в ближайшее время», - сказал министр.

Напомним, по сообщению “Немецкой волны”, накануне в сети немецких супермаркетов Rewe и Lidl изъяли из продажи миллионы яиц с маркировкой “био”, которые могут содержать диоксин. Пробы химического состава кормов, осуществленные специалистами Ведомства защиты прав потребителей и контроля за качеством продовольствия, выявили следы диоксина только в одной партии кормов, которая еще зимой через Нидерланды поступила в Германию из Украины.

По данным немецкого Ведомства по вопросам защиты прав потребителей, зерно кукурузы украинского происхождения поставлялось в хозяйства по меньшей мере девяти немецких земель.