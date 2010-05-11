В лесах Херсонщины - самый высокий уровень пожарной опасности
14:40, 11 мая 2010Страна
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Сосны интенсивно выделяют масла
В лесах Херсонской области наступил 5-й, самый высокий уровень пожарной опасности.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении лесного и охотничьего хозяйства Херсонской области.
Согласно сообщению, в лесах области сосновые насаждения интенсивно выделяют эфирные масла, которые могут вспыхнуть от любой искры.
Кроме того, в лесах, учитывая песчаную почву, воздух прогревается сильнее, чем на открытой местности.
D таких условиях запрещается посещение лесов населением и въезд в автотранспорта в леса.
С 9 мая Херсонский обллесхоз также начал применять вертолет для патрулирования лесов.
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