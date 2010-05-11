В лесах Херсонщины - самый высокий уровень пожарной опасности

В лесах Херсонской области наступил 5-й, самый высокий уровень пожарной опасности.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении лесного и охотничьего хозяйства Херсонской области.

Согласно сообщению, в лесах области сосновые насаждения интенсивно выделяют эфирные масла, которые могут вспыхнуть от любой искры.

Кроме того, в лесах, учитывая песчаную почву, воздух прогревается сильнее, чем на открытой местности.

D таких условиях запрещается посещение лесов населением и въезд в автотранспорта в леса.

С 9 мая Херсонский обллесхоз также начал применять вертолет для патрулирования лесов.