Лекарства таки будут маркировать шрифтом Брайля

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в статью 12 Закона Украины “О лекарственных средствах” (относительно маркировки лекарственных средств шрифтом Брайля”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 273 из 379 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что на внешней упаковке лекарственных средств также шрифтом Брайля указываются название лекарственного средства, доза действующего вещества и врачебная форма.

Министерство здравоохранения Украины определяет лекарственные средства, упаковка которых не маркируется шрифтом Брайля или на которых шрифтом Брайля указывается только название лекарственного средства.

Закон вступает в силу со дня его опубликования. Требования к маркировке лекарственных средств, введенные этим законом, применяются к тем лекарственным средствам, которые зарегистрированы (перерегистрированы) в Украине после вступления в силу этого закона.