Лекарства таки будут маркировать шрифтом Брайля
Закон принят ВР
Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в статью 12 Закона Украины “О лекарственных средствах” (относительно маркировки лекарственных средств шрифтом Брайля”.
Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 273 из 379 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законом предусмотрено, что на внешней упаковке лекарственных средств также шрифтом Брайля указываются название лекарственного средства, доза действующего вещества и врачебная форма.
Министерство здравоохранения Украины определяет лекарственные средства, упаковка которых не маркируется шрифтом Брайля или на которых шрифтом Брайля указывается только название лекарственного средства.
Закон вступает в силу со дня его опубликования. Требования к маркировке лекарственных средств, введенные этим законом, применяются к тем лекарственным средствам, которые зарегистрированы (перерегистрированы) в Украине после вступления в силу этого закона.