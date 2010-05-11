Принят закон об отпуске для родителей на период карантина

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в статью 25 Закона Украины «Об отпусках».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 287 народных депутатов из 384, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что один из родителей ребенка до 7 лет имеет гарантированное право получить дополнительный неоплачиваемый отпуск на время объявления карантина на соответствующей территории.