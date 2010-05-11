Детям до 2-х лет телевизор смотреть нельзя
13:38, 11 мая 2010Страна
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Угроза "тупости" и ожирения
Британские ученые пришли к заключению, что чем больше ребенок смотрит телевизор в раннем детстве, тем хуже он впоследствии учится в школе, пишет The Independent.
Согласно результатам исследования, если ребенок до 2,5 лет много смотрел телевизор, в школе он будет хуже считать, а также будет толще. Похожие исследования были проведены и американскими исследователями. Они пришли к выводу, что до двух лет ребенок вообще не должен смотреть телевизор, а начиная с трехлетнего возрасте не больше одного-двух часов в день.
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