Завтра в Украине - дожди

Завтра ночью на Закарпатье, севере Левобережья, в восточных областях Украины и в Крыму местами ожидается небольшой дождь, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидромецтентре, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 10-15°.

В Киевской области в среду ночью существенные осадки не ожидаются, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 22-24°.