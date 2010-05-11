Донетчина: разоблачен начальник управления ветмедицины

В Донецкой области разоблачен начальник управления ветеринарной медицины, который требовал и получал взятки от представителей коммерческих структур.

Задокументированы 40 фактов получения правонарушителем взяток на общую сумму более 50 тысяч гривен, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины