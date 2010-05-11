Донетчина: разоблачен начальник управления ветмедицины
12:55, 11 мая 2010Страна
0
Требовал взятки
В Донецкой области разоблачен начальник управления ветеринарной медицины, который требовал и получал взятки от представителей коммерческих структур.
Задокументированы 40 фактов получения правонарушителем взяток на общую сумму более 50 тысяч гривен, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter